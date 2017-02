Plus d'infos sur le spectacle Les Affreux à Le Puy en Velay

Spectacle à partir de 5 ans.

Dans un univers de bric-à-brac, un Rat, un Crapaud, une Chauve-souris, une Araignée et une Hyène décident de changer leur destin de parias de la société avec l'idée du siècle : ouvrir une crêperie avec orchestre!

Un spectacle sur l'estime de soi et le plaisir de faire des choses ensemble, qui mêle avec ingéniosité et rythme, marionnette sur table, jeu d'ombres, musique et chant.

"A partir de l'album jeunesse Les Cinq Affreux de Wolf Erlbruch (ed. Milan)"

Site web : http://theatredumayapo.com

Infos réservation :

Réservation au Théâtre de Poche du Mayapo au 04.71.09.61.50