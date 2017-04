Plus d'infos sur le spectacle Macadam bonbon à Chadrac

Spectacle à partir de 3 ans.

« Macadam Bonbon » Cie Intermezzo

Chansons electro-acidulés pour matrmots

Macadam Bonbon ça fait VLAM ! SPLATCH ! CHTUCK ! parfois même PFFF !

Et puis aussi ça fait TILT ! et ça fait BOING ! CRACK ! SMACK ! SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ !

Des bruits, des sons, des chansons ...

C'est parti pour un voyage musical interstellaire dans la cour de récréation !

A voir en famille à partir de 3 ans

Dans le cadre du Festival des Mauvaises Graines, avec le soutien du Département.

Réservation atelier et préventes spectacle à partir du 03 avril.

Site web : http://mptchadrac.fr/mer-19-avr-macadam-bonbon-cie-intermezzo/

Infos réservation :

2 formules : Atelier et spectacle : - Enfant adhérent* : 7€/enfantateliers-enfants-pots-3-philippe-durand1 - Non adhérent : 14€/enfant Spectacle seulement : - Enfant adhérent* : 4€/enfant - Non adhérent : 8€/enfant * Mpt Chadrac / EchoNature Aiguilhe, Asso A corps Présent Pour chaque billet : 1 accompagnateur gratuit pour le spectacle (sauf 25 mars : Pigalle) Les enfants sont pris en charge sur les horaires des ateliers uniquement. Ils restent sous la responsabilité de leurs parents pour les spectacles. Fin des ateliers 16h15, possibilité de prendre le goûter** sur place en attendant le spectacle. Ouverture de la billetterie en pré-vente 15 jours avant chaque rendez-vous. ** goûter «tiré du sac» à la charge des participants.